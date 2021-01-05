Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, HaberTürk'te konuştu. Bulu istifa etmeyeceğini belirterek, "Niye istifa edeyim, zaman içinde birbirimizi tanıdıkça, verimli çalışacağımızı göreceğiz" şeklinde konuştu.









Atamanın siyasi olduğuna yönelik tepkilere yanıt veren Bulu, "Aslında söyleyeceklerim insanları şaşırtcak ama ben siyasete ODTÜ de CHP’de, eski SHP’yi o zaman, belediye başkanı Ali Dinçer yardımcı istedi, öyle siyasete başladım" dedi.





Bulu'nın açıklamalarından satır başları:





"Boğaziçi Üniveritesi Türkiye'nin en zeki öğrencileri.





Gözaltına alınanlardan sadece 2 tanesi Boğaziçili. Anladığım kadarıyla diğerleri örgüt mensubu. Boğaziçi öğrencisi kullanıldı.





(Kelepçe) Üniversitenin kapısı kırıkmış tutturmak için böyle pratik bir çözüm bulunmuş.





Polis kampüse girmedi, içerde değiller, öğrenci olmayanların girişini engelledi."





SİYASETE CHP'DE BAŞLADIM

"Ben siyasete ODTÜ de CHP’de, eski SHP’yi o zaman, belediye başkanı Ali Dinçer yardımcı istedi, öyle siyasete başladım"





POLİS DOĞRU YAPTI

En istemeyeceğimiz şey Boğaziçi'nin 150 yıllık tarihinin harabeye dönmesi. Polis orada doğru olanı yaptı. Çünkü Boğaziçi’nden olmayan oranın değerlerini bilmeyenlerin okula girmesi züccaciye dükkanına girmek gibi olacaktır. Boğaziçililer her zaman okula girebilir, olmayanlar ancak bir işi varsa okula girebilirler. Boğaziçi bizim gözbebeğimiz. Türkiye’nin en elit kurumlarından bir tanesi.





İNTİHAL İDDİALARI

Tezleri kaldırdığım filan yok. İntihal meselesi de iftira. Bu teknik bir şeye giriyor ama benim doktora tezimdeki literatür kısmındaki her şey bir yerden alıntıdır. En sonda da kaynak yazıyor. Tüm dert bazı şeyleri tırnak içine almamış olmam. Kurallar değişir. İşin özü, kaynağı yazmak ki ben de yazmıştım.





HOCALARIN SIRTINI DÖNMESİ

Böyle bir provokasyonu öngörmedim. Tutuklanan insanlardan da bu belli. Bu provokasyon olmasa biz standart Boğaziçi’nin kültürünü görecektik. Beni tanımayan hocalar sırtını dönüyor ama bin hocamız var. Hepsi tanımayabilir.





HARD ROCK, METALLİCA DİNLEYEN BİR REKTÖRÜM

Ben hard rock, Metallica dinleyen bir rektörüm. Kültürle ilgili en ufak bir şey düşünmüyorum. Hocalarımızın şuralar iyi gitmiyor dediği şeyler mutlaka yapılacak. Diğer taraftan benim ilk 100 hedefim var. Benim güncel, son zamanlarda yazdığım üniversitelerin sıralamasıyla ilgili 2 tane makalem var. Sırf bunlara baksa insanlar bu işin matematiğini iyi bilen bir mantıkla bunun olabileceğini görecekler. İddialı hedef koymak, Boğaziçi'ni ilk 100'e sokmak istiyorum. Hedefi koyduktan sonra hep birlikte düşüneceğiz, biz buna nasıl ulaşacağız diye. Bunu yaparsak bütün Türkiye'deki üniversitelere de örnek olacağız.