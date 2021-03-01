Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi'nin kayyım rektörü Melih Bulu seçimi tanımadı /01 Mart 2021 15:18

Boğaziçi'nin kayyım rektörü Melih Bulu seçimi tanımadı

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Melih Bulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü için yapılan seçimi tanımadı, üniversitenin teamüllerine aykırı biçimde atama yaptı.

Boğaziçi'nin kayyım rektörü Melih Bulu seçimi tanımadı

Protestoların devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyım rektör Melih Bulu’nun yaptığı atamalar sürüyor. AKP’li Rektör Melih Bulu ile çalışmayı kabul eden iki öğretim üyesinden biri olan Prof. Dr. Naci İnci, rektör yardımcılığı görevinin yanı sıra vekâleten Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) müdürü olarak atandı. Fizik bölümü öğretim üyesi olan İnci'nin sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, psikoloji gibi bölümlerin yer aldığı SBE’ye atanması dikkat çekti.

YİNE BOĞAZİÇİ YİNE ATAMA

Boğaziçi Üniversitesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre şimdiye kadar enstitü müdürlükleri de dâhil olmak üzere akademik ve idari konumlarda görev alacak olan öğretim üyeleri, ilgili akademik kadronun kapalı oyla yapılan tercih belirleme seçimi ile belirleniyordu. Ardından seçilen kişiler üniversite üst yönetimi tarafından bu göreve atanıyordu.

Kayyum Rektör Bulu bu atamasıyla, üniversitenin teamüllerini ihlal etmiş oldu.

İLK DENEMESİ OLMAMIŞTI

9 Şubat’ta çevrimiçi olarak gerçekleşen ve Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un tek aday olduğu seçimde Zenginobuz, oy çokluğuyla SBE müdürlüğüne seçilmişti. Ancak seçimi tanımayan kayyum Bulu, İşletme Bölümü'nden bir öğretim üyesinin SBE müdürü olarak atandığını ilan etmişti. Bahsi geçen öğretim üyesi ise çeşitli gerekçeler göstererek görevi kabul edemeyeceğini belirtmişti. Ardından da dün kayyum Rektör yeni atamayı gerçekleştirerek fizik bölümü öğretim üyesi olan İnci’yi atadı.
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