Samanyolu Haber /Gündem / Bolsonaro 46 saat sonra sessizliğini bozdu: 'Anayasa'ya uyacağım' /02 Kasım 2022 15:39

Bolsonaro 46 saat sonra sessizliğini bozdu: 'Anayasa'ya uyacağım'

Brezilya Devlet Başkanlığı seçimlerini kaybeden aşırı sağcı Bolsonaro, Lula'nın seçimleri kazanmasından 46 saat sonra kamuoyunun karşısına çıktı, Anayasa'ya uyacağını açıkladı.

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Brezilya'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda rakibi Lula da Silva'nın kazanmasının ardından sessizliğe bürünen Jair Bolsonaro 46 saatin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti.

Brezilya Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda ilk kez açıklamalarda bulunan Bolsonaro "Cumhuriyet'in başkanı ve yurttaşı olarak Anayasa'nın tüm emirlerine uymaya devam edeceğim" diyerek seçim sonuçlarını tanıdığının sinyalini verdi.

Seçimleri Lula'nın kazanmasının ardından Bolsonaro yandaşları kamyonlarla yolları kapatmıştı. Yandaşlarının eylemlerini savunan Bolsonaro bunları "seçim sürecinin nasıl gerçekleştiğine yönelik adaletsizlik duygusunun ve öfkenin bir sonucu" diye niteledi.

Seçim yenilgisini kabul etmeyeceğine dair endişeler üzerine ise Bolsonaro "yasalara bağlı kalacağı" mesajını verdi.

Bolsonaro "Ben hep anti-demokratik olarak yaftalandım ama her zaman Anayasa çerçevesinde hareket ettim" ifadelerini kullandı.

Lula da Silva Pazar günü yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 50,9 oranında oy alarak oyların yüzde 49,1'ini alan Bolsonaro'nun yerine devlet başkanı seçilmişti. Lula'nın 1 Ocak'ta görevi devralması bekleniyor.
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