Samanyolu Haber /Dünya / Çarpıcı iddia: Putin nükleer bomba kullanırsa kendi generalleri tarafından öldürülebilir /24 Eylül 2022 09:29

Çarpıcı iddia: Putin nükleer bomba kullanırsa kendi generalleri tarafından öldürülebilir

Putin'in Ukrayna ya da Batı'ya karşı nükleer silah kullanması halinde olabileceklere ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

SHABER3.COM

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna harekâtı 212'nci gününe girdi. Rusya lideri Vladimir Putin, geçen çarşamba kısmi askeri seferberlik kararı aldı ve 300 bin yedek askerin orduya çağrılacağı açıklandı. 

GERÇEKLİKLE BAĞI KOPTU
University College London'a bağlı Slav ve Doğru Avrupa Çalışmaları Bölümü'nden Profesör Peter Duncan, İngiliz Daily Express gazetesine verdiği demeçte, Putin'in gerçeklikle bağı koptuğunu öne sürdü. Duncan'a göre; Putin Rusya'da da yurtdışınd da insanların ne düşündüğünü anlayamıyor. Bu da onun hata yapmasına yol açıyor.

Prof. Duncan, müttefikleri ve güvenlik servislerinin Ukrayna'da olup bitenler konusunda Putin'i kasten yanlış yönlendirdiğini iddia ederek, "Eski sorun devam ediyor, insanlar korktuğu için gerçeği söylemiyor, böylece olup bitenleri bilmiyor" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SALDIRI TALİMATI VERİRSE...
Putin'in vereceği herhangi bir nükleer saldırı emrine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ya da Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov riayet etmek zorunda olabilir. Ancak Duncan, bunun Putin'in sonu demek olabileceğini düşünüyor. Gerekçesini ise şöyle açıkıyor: 

Halen şöyle düşünüyorum: Eğer Putin nükleer silahları kullanmaya başlarsa ya da Şoygu veya Gerasimov'a fiilen nükleer silahları kullanın derse, pek muhtemeldir ki reddecekler ve Putin'e karşı harekete geçmek zorunda kalıp onu öldüreceklerdir, çünkü bir emre itaat etmememiş olacaklar. Putin'i öldürmek o kadar kolay değil, Federal Güvenlik Servisi'nden insanları işin içine katmak zorunda kalacaklardır."

Prof. Duncan, Ukrayna'ya karşı nükleer silahların kullanılması halinde, Batı'dan Rusya güçlerine kapsamlı bir konvansiyonel saldırı başlayacağı öngörüsünü de paylaştı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çarpıcı iddia: Putin nükleer bomba kullanırsa kendi... Sonraki Haber >>

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:21:58