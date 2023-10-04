Samanyolu Haber /Gündem / Bombalı saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği de belirlendi /04 Ekim 2023 08:38

Bombalı saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği de belirlendi

İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim Pazar günü bakanlığın önündeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, Ankara Kızılay'da, Bakanlığın önündeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'na yönelik 2 terörist tarafından 1 Ekim Pazar günü düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Terör saldırısı anına ait görüntüler ortaya çıktıTerör saldırısı anına ait görüntüler ortaya çıktı

İKİNCİ TERÖRİSTİN KİMLİĞİ DE BELLİ OLDU

Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini kaydedildi.

Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.
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