Samanyolu Haber /Gündem / İstihbarat raporu: Denizaltıdaki faciada onlarca kişi öldü /04 Ekim 2023 09:39

İstihbarat raporu: Denizaltıdaki faciada onlarca kişi öldü

İngiltere'nin gizli istihbarat raporuna göre, geçen ay Sarı Deniz'de bir Çin denizaltısında oksijenin tükenmesi sonucu çok sayıda denizci korkunç şekilde can verdi.

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Sarı Deniz’de bir Çin denizaltısında yaşanan facianın, çok sayıda denizcinin ölümüne yol açtığı ortaya çıktı.

İngilizlerin hazırladığı gizli istihbarat raporuna göre, 55 Çinli denizcinin nükleer denizaltının tuzağa takılması sonucu öldüğü düşünülüyor. Raporda, denizaltının oksijen sistemindeki arıza nedeniyle denizcilerin zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Çinli yetkililer olayı reddederken ülkenin olay sırasında uluslararası yardımı da kabul etmediği belirtildi. Rapora göre 21 Ağustos’ta yaşanan kazada denizaltının kaptanı da hayatını kaybetti.

İngiliz basını, Rusya’nın da 2000 yılında Kursk denizaltısının patlaması sonucu 100’den fazla Rus denizcinin öldüğü kazayı ilk başta inkar ettiğini hatırlattı.
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