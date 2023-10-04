Erdoğan, Soylu'yla görüştü; detaylar dikkat çekti

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilişkilendirilen eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya 'sahip çıkmasıyla' gelişen sürece dair edindiği bilgileri paylaştı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül akşamı Nahçıvan dönüşünde Soylu'yu Ankara'da kabul ettiğini dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:





"(...) Soylu'nun talebi üzerine yapılan görüşmenin iki saate yakın sürdüğü belirtildi. Görüşmeyi önemli kılansa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Erdoğan Azerbaycan'dayken yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine gelmesi. Bahçeli 25 Eylül'de dedi ki:







'… Özellikle bir adli vakıa üzerinden devamlı surette eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. … MHP vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun arkasındadır.'

Bu paylaşımdan bir gün sonra da Erdoğan-Soylu görüşmesi gerçekleşti."





Erkin, iktidar cenahını yakından takip eden bir ismin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve selefi Soylu etrafında yürüyen tartışmalar ışığında "İktidar bloğunda bir iç kavganın merkeziyse Beştepe'den çok AKP Genel Merkezi gibi görünüyor" ifadesini kullandığını aktardı; ardından şunları kaydetti:





'İktidar bloğunda bir iç kavganın merkeziyse Beştepe'den çok AKP Genel Merkezi gibi görünüyor.'







"Özellikle Ayhan Bora Kaplan'ın başında olduğu suç örgütüne yönelik operasyonun ardından başlayan süreç ve Emniyet'te Soylu'ya yakın isimlerin görevden alınmaları tartışmaları daha da artırdı denilebilir."