Bora Kaplan soruşturmasında 2 gözaltı daha

Sözcü'de yer alan habere göre Ankara genelinde 2016- 2023 yılları arasında faaliyet gösteren; lüks eğlence merkezi, bar, pavyon, gece kulübü şeklindeki işletmeleri baskı altına alarak, illegal yollarla ele geçiren, başta silahlı yaralama, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suça karışan Ayhan Bora Kaplan’ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında hırsızlık ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan Ayhan Bora Kaplan’ın örgütüne üye 2 kişi daha gözaltına alındı.



Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda firar olarak aranan Salih Samet Ö. ve Umutcan Y. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermiler ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.



Şüphelilerin örgütün kontrolünde bulunan gece kulüplerinde ruhsatsız tabancalarla koruma görevi yaptığı, örgüt lideri ve yöneticilerinin talimatıyla silahlı adli olaylara karıştıkları tespit edildi.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih Samet Ö. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Umutcan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Suç örgütünün lideri Ayhan Bora Kaplan, daha önce yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı. Bugüne kadar örgüte yönelik yapılan operasyonlarda aralarında Kaplan’ın da bulunduğu 36 şüpheli yakalanırken, bunlardan 19’u tutuklandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.