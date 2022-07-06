Samanyolu Haber /Dünya / Boris Johnson’ın koltuğu sallanıyor: 18 bakan ve vekil istifa etti /06 Temmuz 2022 18:34

Boris Johnson’ın koltuğu sallanıyor: 18 bakan ve vekil istifa etti

İngiltere’de dün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın istifa ettiğini duyurmasının ardından hükümette istifalar devam ediyor. Ülkede dün akşamdan bu yana toplam 18 bakan ve vekil istifa etti.

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Bakanlar Javid ve Sunak’ın istifasının ardından dün akşam, Fas Ticaret Elçisi Andrew Murrison, Muhafazakar Parti Başkan Yardımcısı Bin Afolami, Kuzey İrlanda Parlamento Özel Sekreteri Jonathan Gullis, Sağlık ve Sosyal Bakım Parlamento Özel Sekreteri Sadiq Bhatti, Ulaşım Parlamento Özel Sekreteri Nicola Richards, Galler Parlamento Özel Sekreteri Virgina Crosbie, Kenya Ticaret Elçisi Theo Clarke, Başsavcı Alex Chalk istifa etti.

Cumhuriyet'in haberine göre bugün ise Ulaşım Parlamento Özel Sekreteri Laura Trott, Birleşik Krallık Çocuklardan Sorumlu Bakan Will Quince, Birleşik Krallık Okul Standartlarından Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker, İş Parlamento Özel Sekreteri Felicity Buchan, Birleşik Krallık Hazine Ekonomi Bakanı John Glen, Adalet Bakanlığı Devlet Bakanı Vicroria Atkins, İskan Bakanı Stuart Andrew ve Çevre Bakanlığı Parlamento Dışişleri Müsteşarı Jo Churchill istifa etti.

BAŞBAKAN JOHNSON’A GÜVEN KAYBI
Açıklanan istifaların, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yönetimine karşı "güvensizlik duyulması" dolayısıyla yapıldığı tahmin ediliyor. İstifalarıyla birlikte açıklama yapan bakanlar, Başbakan Boris Johnson’a karşı güven duymadıklarını açıkça belirtti. Dün istifa eden eski Sağlık Bakanı Sajid Javid istifasını duyururken, "Artık vicdanım rahat, devam edemediğim için üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Javid, Johnson’a yazdığı mektubunda, "Güvenimi kaybettiğinizi açıkça görüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ise istifasını duyururken, "Yaklaşımlarımızın temelde çok farklı olduğu benim için netleşti. Hükümetten ayrıldığım için üzgünüm ama böyle devam edemeyeceğimiz sonucuna vardım" demişti.

Bugün Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini duyuran Bakan Victoria Atkins ise istifa mektubunda, "Dürüstlük, saygı ve profesyonellik gibi değerler hepimiz için önemli olmalı. Ancak bu haftanın olayları bunu imkansız hale getirdi" dedi. Bugün istifa eden Hazine Ekonomi Bakanı John Glen ise hükümetteki skandallarla beraber "Görevini vicdanı rahat bir şekilde yapmasının imkansız hale geldiğini" ifade etti.
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