Sağlıkta şiddet patladı, doktorlar 2 gün iş bırakıyor

Konya’da hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Kardiyoloji Bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'ya (47) silahla ateş etmeye başladı.







Silahlı saldırıda ağır yaralanan Dr. Ekrem Karakaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





Katil zanlısı Akçay daha sonra tabancasını kendine ateşleyerek intihar etti. Hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık çalışanları yaşananlara tepki gösterdi. Konya Şehir Hastanesi polikliniğinde doktorlar iki gün iş bırakma kararı aldı. Hastane polikliniğinde iki gün hizmet verilmeyecek.





TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ GREVE GİDİYOR

Türk Tabipler Birliği, Dr. Ekrem Karakaya’nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz’da grevde olacaklarını duyurdu.





