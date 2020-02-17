Samanyolu Haber /Gündem / 'Boris'in intikamı': BBC'yi küçültüyorlar /17 Şubat 2020 13:42

'Boris'in intikamı': BBC'yi küçültüyorlar

'Boris'in intikamı': Britanya hükûmetinin BBC'yi küçülmeye zorlayacak bir plan geliştirdiği iddia edildi

SHABER3.COM

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın televizyon bulunduran hanelerden alınan ve kamu kuruluşu BBC'ye aktarılan lisans ücretini iptal edeceği iddia edildi. Bu gelişmenin bazı Muhafazakar Partililerin BBC'nin erken genel seçim sürecinde "taraflı" yayın yaptığı iddiasıyla bağlantılı olabileceği gündeme geldi.


 
The Times'ın aktardığı iddiaya göre BBC'ye Netflix benzeri bir abonelik sistemi getirilecek. Hükûmet tarafından hazırlandığı belirtilen plan yürürlüğe girerse televizyon bulunduran her haneden değil, sadece BBC'nin televizyon kanallarına abone olanlardan ücret alınacak. 

Habere göre 'Johnson'ın planı' yürürlüğe girerse BBC birçok radyo kanalını kapatmak ve internet sitesinde "küçülmeye gitmek" zorunda kalabilir. The Times'ın ele geçirdiği planda BBC'yi dünya servisine yatırım yapmaya itmek de bulunuyor.

Planda BBC sunucularının ikinci bir iş yapmasının da engellenmesi ile ilgili bir madde bulunduğu belirtildi.

The Times'ın iddiasındaki plana en büyük tepki bugün Johnson'ın genel başkanlığını yaptığı Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden geldi. Bazı Muhafazakar vekiller Johnson'ı "kültürel vandallık" yapmak ve BBC'den intikam almaya çalışmakla suçladı.
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