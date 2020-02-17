Samanyolu Haber /Ekonomi / Salgının bankalara sıçramaması için... /17 Şubat 2020 13:37

Salgının bankalara sıçramaması için...

Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren Çin'de hükümet ekonomik durgunluğa karşı tedbirler almaya çalışıyor. Çin Merkez Bankası ticari bankalara 29 milyar dolarlık takviyede bulundu.

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12 Aralık 2019'da başlayan Koronavirüs salgınında şu ana kadar 2 bine yakın kişi hayatını kaybederken, salgının ekonomiye de zarar veriyor. 

Çin Merkez Bankası (PBOC) nakit sıkıntısına giren ticari bankalara orta vadeli fonlama sağladı ve bu fonlama için uyguladığı faizi düşürdü. PBOC'nin hamlesi "Virüs salgınından dolayı ekonomiye destek" diye nitelendi.

BANKALARA 29 MİLYAR DOLARLIK TAKVİYE

PBOC 17 Şubat pazartesi günü bankalara 200 milyar yuan (29 milyar dolar) tutarında bir yıl vadeli kredi imkânı sağladı. 

Faiz de 10 baz puan düşürülerek yüzde 3,15 ile 2017'den beri en düşük seviyeye çekildi. 

PBOC ayrıca 7 gün vadeli ters repo işlemi ile de piyasaya 100 milyar yuan verdi. Böylelikle pazartesi günü vadesi gelen 1 trilyon yuanlık ters repo dönüşünün 700 milyar yuanlık kısmı geri çekilmiş oldu.

Pekin'de Huachuang Securities Co. analisti Zhou Guannan, "Faiz indirimi beklentilerle paraleldi, ancak piyasaya enjekte edilen para miktarı, bankalararası fonlamanın yeni yıl tatili sonrası yeterli olması ile birlikte göreceli olarak küçüktü." dedi. 

Çin'de başlayan Koronavirüs salgını 50'den fazla ülkeye yayıldı. Şu ana kadar 2 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 70 bin vak'a tespit edildi.

MALİ PİYASALARI TESKİN ETMEK İÇİN...

Guannan'a göre mart ayında da ilave orta vadeli fonlama imkânı getirilecek.

Koronavirüs salgınının ocak ayı sonlarından itibaren kötüleşmesi ile birlikte Çin Merkez Bankası ve hükümet, mali piyasalarını teskin etmek ve şirketlere destek sağlamak için küçük çaplı faiz indirimleri, erken tahvil satışları ve diğer bazı hedefli tedbirleri uygulamaya başladı. 

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