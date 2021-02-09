Samanyolu Haber /Dünya / Borrell: ‘Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar önereceğim’ /09 Şubat 2021 20:40

Borrell: ‘Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar önereceğim’

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yaptığı konuşmada Rusya’ya yaptırım uygulanmasını teklif etti.

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Rusya konusunu 22 Şubat'ta Avrupa Birliği Konseyi'nde Mart ayında da Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşacağını belirten Borrell, "Bu görüşmeler ileriye dönük yol konusunda rehberlik edecek ve bir sonraki adımları üye devletler karar verecek. Bu kararlar kapsamında yaptırımlar olabilir. Yaptırımları önceden planlamak iyi olur. Yüksek temsilcinin sahip olduğu inisiyatif hakkımı kullanarak somut öneriler sunacağım" dedi.  

Borrell, "Rus hükümeti otoriter bir yolda ilerliyor ve Navalny meselesinde acımasız davranıyor. Yaptırımları önceden planlamak iyi olur. İnisiyatif hakkımı kullanarak dezenformasyon ve siber saldırılara karşı mücadele için yaptırım önerilerinde bulunacağım" diye belirtti. 

Borrell, Rusya'da 3,5 yıl hapse mahkum edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevine gönderilmesinden birkaç gün sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ziyaret ederek, Navalny'nin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Görüşme sırasında Navalny yanlısı mitinglere katıldıkları için Almanya, Polonya ve İsveç'ten üç diplomatı sınır dışı edilmişti. Borrell'in Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında sınır dışı edilen diplomatlar hakkında tepki vermemesi eleştirilerin odağı olmuştu.

Borrell ise, sınır dışı edilen diplomatları Lavrov ile yaptığı toplantıdan sonra öğrendiğini açıklayarak, “Ben üç diplomatın sınır dışı edildiğini sosyal medyadan öğrendim” demişti.
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