Boş baklavadan sonra şimdi de 'boş tost'

KİLOSU 19,90 TL'DEN İÇİ BOŞ 'BAKLAVA'





BOŞ BAKLAVAYA ALTERNATİF: 'BOŞ TOST'





Türkiye'de kurdaki yükseliş sonrası artan maliyetler ve ülkeyi etkisi altına alan yüksek enflasyon zinciri sebebiyle, elektrik ve doğalgazdan ekmeğe, benzinden mazota kadar hayatın her alanında etkisini derinden hissettiren zam yağmuru sürüyor.Yaşanan son elektrik faturası zamları sonrası esnaf, gelen elektrik faturalarını vitrinine taşırken, pek çok esnaf da dükkan kapatıyor. Kimi işletmeler ise ekonomik iklimi gözler önüne seren 'yeni adımlar' atıyor. Bu adımlardan biri de sosyal medyanın gündemine giren 'boş baklava' oldu.'Yeni ürün' olarak lanse edilen ve 19,90 TL'den satışa çıkan boş baklava, dar gelirli yurttaşlar için bir 'alternatif' olarak sunuldu. Söz konusu görüntü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Büyük tepki toplayan fotoğraf, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun bir yansıması olarak değerlendirildi.'Boş baklava' Twitter gündemindeki yerini korurken; konuya ilişkin ironik bir paylaşım da, oyuncu ve senarist Can Yılmaz'dan geldi."Boş baklavadan sonra, hızlı bir beyin jimnastiği yaparak 'boş tost' kavramını uygulamaya geçirdim" diyen Can Yılmaz, paylaşımına "Ürün sadece ekmek ve bir miktar elektrik ile ortaya çıkıyor. İlk ısırık öncesi 5 saniye kadar, tostun içinde ne olmasını istiyorsan düşünüyorsun ve ısırıyorsun, bitti gitti" notunu düştü.Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde: