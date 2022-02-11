Samanyolu Haber /Spor / Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu /11 Şubat 2022 20:16

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun artından oluşan çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

SHABER3.COM

8 takımın yer alacağı ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.  

TFF BAŞKANVEKİLİ ALİ DÜŞMEZ: TÜRKİYE KUPASI HER ZAMAN HEYECAN VERMİŞTİR, VERMEYE DE DEVAM EDECEKTİR

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, "132 takımla başladığımız bu macera, 8 takıma kadar düştü. 124 maçı idrak ettik. 7 maç kaldı. Güzel, heyecanlı maçlar izledik. Maçların yüzde 40'ı uzatmalara gitti. Büyük heyecana sahip oldu Türkiye Kupası. Türkiye Kupası her zaman heyecan vermiştir, vermeye de devam edecektir. Tek maçlı sistemin büyük sürprizlere açık olduğu biliniyor. Favori olan takımların da kaybettiğini görebilme ihtimalimiz var. Bu sene de büyük sürprizler oldu. Son 8 takım içinde 3 eski şampiyon var. 5 takım hiç kazanmamış. Onlar da bu sene kazanabilir" ifadelerini kullandı.

ZTK'DA ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

ÇEYREK FİNAL:

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor -  Gaziantep FK

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

YARI FİNAL:

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor / Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor -  Gaziantep FK / Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük
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