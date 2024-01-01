BOTAŞ İstanbul'un gazını kesecekti... AKP 2,6 milyarı ödememiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, 'Az bilinen olaylar' notuyla X'ten yaptığı açıklamada şu anda İGDAŞ'ın BOTAŞ'a borcu kalmadığını belirtirken geçmişte AK Parti döneminde yapılan borç nedeniyle İstanbul'un doğal gazının kesilme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu anlattı.







Ongun'un paylaşımı şöyle:





"Şimdi size önceki dönem İBB yönetiminin, İGDAŞ’ı nasıl bir borç batağına sürüklediğini ve 2019’dan sonra 3 yılda bu borçları nasıl ödediğimizi anlatacağım.





2018 yılı sonlarına doğru önceki İGDAŞ yönetimi, gazı aldığı BOTAŞ’a 1.7 milyar lira borç taktı. Yani dönemin dolar kuru ile 283 milyon dolar.





2018 yılında ödenmeyen borç, zamanla faizlerle arttı. Ana paranın üzerine 918 milyon lira faiz yükü geldi ve borç toplamda 2.6 milyar liraya çıktı.





2.6 milyar liralık borcun tamamı Ekrem İmamoğlu döneminde üstelik 2 yıl içinde ödendi. Yoksa BOTAŞ, İstanbul’a gazı kesecekti. İGDAŞ’ın 1 Şubat 2022’den beri BOTAŞ’a borcu bulunmuyor.





Bu kadarla sınırlı değil





Bu kez 2017 yılı Ocak ayında, önceki dönem İBB yönetimi İGDAŞ’dan 1 milyar lira borç aldı. Dönemin dolar kuruna göre 207 milyon dolar.





Daha bu borcu ödemeden, İGDAŞ’tan 740 milyon lira daha aldı. Bu kez dönemin dolar kuruna göre; 194 milyon dolar. Faizlerle beraber göreve geldiğimizde bu borç 2 milyar liraya ulaşmıştı. Bu borcun da önemli miktarı Ekrem İmamoğlu döneminde ödendi."