ABD, savaş gemilerini geri çekiyor: İsrail'e destek için göndermişti

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze’de savaşın başlamasının ardından Akdeniz’e gönderdiği savaş gemisi grubu USS Gerald R. Ford’u geri çekme kararı aldı. Washington, 7 Ekim’in hemen akabinde “İsrail’e destek ve İran ile Hizbullah’ın çatışmayı bölgesel olarak genişletme” adımlarına karşı “caydırıcılık” amaçlı, ABD Donanması’nın en yeni ve en büyük savaş gemisi grubunu Doğu Akdeniz’e göndermişti.







ABD’li iki yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 8 Ekim’de Doğu Akdeniz’e yönlendirilen USS Gerald R. Ford, “gelecek günlerde” bölgeden ayrılarak Virginia’daki üssüne dönecek.