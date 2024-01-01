Samanyolu Haber /Dünya / ABD, savaş gemilerini geri çekiyor: İsrail'e destek için göndermişti /01 Ocak 2024 19:31

ABD, savaş gemilerini geri çekiyor: İsrail'e destek için göndermişti

Gazze'de savaş devam ederken ABD’nin, savaş gemisi grubu USS Gerald R. Ford’u geri çekme kararı aldığı belirtildi. Gemi Virginia’daki üssüne dönecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Gazze’de savaşın başlamasının ardından Akdeniz’e gönderdiği savaş gemisi grubu USS Gerald R. Ford’u geri çekme kararı aldı. Washington, 7 Ekim’in hemen akabinde “İsrail’e destek ve İran ile Hizbullah’ın çatışmayı bölgesel olarak genişletme” adımlarına karşı “caydırıcılık” amaçlı, ABD Donanması’nın en yeni ve en büyük savaş gemisi grubunu Doğu Akdeniz’e göndermişti.

ABD’li iki yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 8 Ekim’de Doğu Akdeniz’e yönlendirilen USS Gerald R. Ford, “gelecek günlerde” bölgeden ayrılarak Virginia’daki üssüne dönecek.
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