Samanyolu Haber /Gündem / Doktorları durduramıyorlar: Rekor kırıldı /01 Ocak 2024 19:36

Doktorları durduramıyorlar: Rekor kırıldı

Türkiye'den ayrılan doktor sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Türk Tabipler Birliği son rakamları açıkladı. Durum Türkiye açısından hiç iyi görünmüyor.

SHABER3.COM

Türkiye’deki doktorların ‘göçü’ durmuyor. Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB), yurt dışında çalışabilmek için iyi hal belgesine başvuran sayısı, geçen yıl 2 bin 685 iken bu yıl 3 bin 25’e yükseldi. Yalnızca Aralık ayında başvuran hekim sayısı 240 olarak açıklandı.

Söz konusu kaçışın üç temel nedeni var. Öncelikle doktorların çalışma şartlarının özellikle son dönemde ağırlaşması. İkinci sebep sağlıkta şiddetin önüne geçilememesi. Doktorları göçe zorlayan bir diğer sebep ise ekonomik şartlar. AKP iktidara geldiğinde en düşük doktor maaşı 5 asgari ücrete denk geliyordu. Bugün bu rakam 3 asgari ücret civarında.

2012’de 59 doktor yurtdışında çalışmak için iyi hal belgesi alırken 2022’de bu rakam 2 bin 685’e yükselmişti. 2023’te ise 3 binden fazla hekim ülkeden kaçmak için ‘iyi hal’ belgesi istedi. Son 10 yılda yurtdışına gitmek için başvuran hekim sayısının 40 kat arttı. TBB’nin verilerine göre Türkiye’de günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakası yaşanıyor ve hekimlerin yüzde 84’ü meslek hayatlarında en az bir kez fiziksel veya sözel şiddete uğruyor.
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