Dünya şampiyonu Melissa Hoskins 32 yaşında hayatını kaybetti

Euronews'te yer alan habere göre Avustralyalı Olimpiyat bisikletçisi Melissa Hoskins, bisiklet sürerken araba çarpması sonucu 32 yaşında hayatını kaybetti.



Hoskins'in kendisi gibi bisikletçi olan eşi Rohan Dennis'in sporcunun ölümüyle bağlantılı olarak gözaltına alındığı bildirildi.



Yerel medyada yer alan haberlere göre, eski dünya şampiyonu Dennis tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet vermek, hayatı tehlikeye atmak ve gerekli özeni göstermeden araç kullanmakla suçlanıyor.



Dennis'in mart ayında Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldığı aktarıldı.



Güney Avustralya Polisi önceki gün, Adelaide kentinde 32 yaşındaki bir kadının "tanıdığı bir erkeğin" kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti.



Polis açıklamasında, kadının ciddi şekilde yaralandığı ve tedavi için Royal Adelaide Hastanesine kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.



Ülkenin Olimpiyat Komitesi ise pazartesi günü 32 yaşındaki bisikletçinin öldüğünü duyurdu.



Pist bisikletçisi Hoskins, 2015 yılında Avustralya'nın kadınlar takım takip dörtlüsünün bir parçası olarak dünya rekoru kırmış ve dünya şampiyonu olmuştu.