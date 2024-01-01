İsrail binlerce askerini Gazze'den çekiyor

Euronews'te yer alan habere göre İsrail ordusu, en az iki tugaydan yedek askerlerin bu hafta evlerine gönderileceğini ve üç tugayın da eğitim için geri çağrılacağını açıkladı.



İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, bazı askerlerin evlerine gönderilmesinin 'savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini' söyledi.



Hagari, yedek askerlerin bazılarının önümüzdeki yıl içinde tekrar göreve çağrılabileceğini belirtti.



Tugayların büyüklüğü yaklaşık 4 bin askere kadar değişebiliyor. İsrail ordusu Gazze'de kaç asker konuşlandırdığını açıklamıyor.



İsrail ordusu, askerlerin geri çekilmesiyle ilgili açıklamasında "bu kararın ekonomik yükleri de önemli ölçü de hafifleteceğini" belirterek, savaşın İsrail ekonomisi üzerinde giderek ağırlaşan etkisine işaret etti.



Öte yandan askerlerin bir kısmının çatışmaların daha yoğun yaşandığı şehrin güney yarısına yönlendirildiği belirtildi. Asker sevkiyatı, Gazze'nin kuzey yarısında çatışmaların azaltıldığına işaret ediyor.



İsrail bir süredir ABD'nin, saldırıların yoğunluğunu azaltması yönündeki baskısı altındaydı.



Geri çekilme haberi de Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde geldi.



Ancak Gazze'nin diğer bölgelerinde, özellikle de güneydeki Han Yunus kenti ve bölgenin orta kesimlerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Savaş, hedefleri gerçekleşene dek birkaç ay daha sürecek. Zaferin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Gazze’nin herhangi bir tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istiyoruz” dedi.



İsrail ordusunun Hamas üyesi 8 bin silahlı kişiyi öldürdüğünü öne süren Netanyahu, İsrail hükümetinin, esir takası konusunda ilerleme ihtimali gördüğünü dile getirdi.



Gazze'de 21 bin 900'den fazla kişi öldü



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in hava, kara ve denizden başlattığı şiddetli saldırılarda Gazze'de üçte ikisi kadın ve çocuk olmak üzere 21 bin 900'den fazla kişi hayatını kaybetti.



İsrail, 8 binden fazla militanın öldürüldüğünü söylüyor. Militanların okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere yerleşim alanlarına yerleştiğini söyleyerek sivil ölümlerinin yüksek olmasından Hamas'ı sorumlu tutuyor.



Savaş, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yüzde 85'ini yerinden etti ve ordunun bombaladığı İsrail'in belirlediği güvenli bölgelere sığınmak isteyen insanların akınına neden oldu.