Böylesine yavuz hırsız derler...

Daha önce buna benzer bir olayın yaşandığını, 3 milletvekilinin haklarındaki kesin hükümlerinin Genel Kurul'da okunması suretiyle 4 Haziran 2020'de milletvekilliklerinin sona erdiğini anımsatan Şentop, "Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde kesin hükmün Genel Kurul'a bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor. Burada itiraz edilen hususlardan birincisi 'Karar hukukidir, değildir. Adildir, değildir' tartışması. Öyle bir tartışma şüphesiz yapılabilir. Bunu herkes tartışabilir ama bizi Meclis Başkanlığı olarak ilgilendiren Anayasa'daki açık hükümde yer alan kesin hüküm meselesidir. Ortada bir kesin hüküm var mı, yok mu? Kesin hükümlerden beğendiklerimizi uygulama, beğenmediklerimizi uygulamama, beğendiklerimizi okuma, beğenmediklerimizi okumama, okutmama gibi bir lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.







Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararında olduğu gibi kesin hükmü kaldırma yetkisinin olmadığını belirten Şentop, "(AYM) Kesin hükmün kaldırılması konusunda ilgili mahkemeye, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine o zaman kesin hükmün kaldırılmasına dair kararında ayrı bir cümle koyuyor. Bu bakımdan bireysel başvuru hükmün kesinleşmesini engellemiyor. Ortada bir kesin hüküm var. Anayasa Mahkemesindeki sürecin ne olacağını da bilmiyoruz." dedi.





Gergerlioğlu tarafından tedbir başvurusunda bulunulduğunu anlatan Şentop, şunları söyledi: "Dolayısıyla Genel Kurulda bulunması, milletvekili olmayan herhangi bir vatandaşımızın Genel Kurula girmesi, orada bulunması gibi bir husustur. Bu mümkün değildir. Bundan daha ilerisine, yasama faaliyetlerinin engellenmesi gibi bir duruma doğru varmaz diye ümit ediyorum. Verilen ceza hükmünün infazıyla ilgili ise Adalet Bakanlığımız veya ceza hukukçuları onu ifade edebilirler. 1994'te yaşanan olayla atıf yapılıyor. Hiçbir alakası yok. 1994 yılında yaşanan olayda bazı milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Milletvekillikleri devam ediyordu. Onların gözaltına alınmasıyla ilgili süreç, farklı bir süreçti. Milletvekillerinin, milletvekillikleri devam ederken başka dosyalarla ilgili olarak dokunulmazlıkları kalkıyor. O bakımdan birbirine hiç benzemeyen iki statüyle karşılaştırılması gibi bir durum. Burada teknik olarak bir kesin hüküm var. Bu da okundu. Milletvekilinin şahsı vesaire önemli değil. Sadece Anayasa'daki bir hükmün gereği yerine getirilmiş oldu."





Gergerlioğlu: AYM kararının gecikmemesi lazım





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili, "Kamuoyu vicdanı bu yapılanın çok büyük bir haksızlık, hukuksuzluk olduğunu görüyor. Bundan dolayı içimiz çok rahat" dedi.





Euronews'e konuşan Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nde ziyaretçilerinin kendisini yalnız bırakmadığını ve çok farklı kesimlerden destek aldığını söyledi, "Moralimiz ve motivasyonumuz yerinde çünkü haklıyız, o yüzden de güçlüğüz" ifadelerini kullandı. TBMM'deki kendisine yönelik hukuksuz olduğunu söylediği karara direneceğini belirten Gergerlioğlu, "Anayasa Mahkemesinin kararını bekliyorum. AYM kararının gecikmemesi lazım." dedi.



