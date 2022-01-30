Bozdağ için çarpıcı yorum: ‘Millete ekonomik sıkıntıları bile unutturacak sertlikte bir dönem geliyor’

Koru, Galiba yarınlarda siyasi hayat ülke için şu son günlerdeki yoğun kar yağışlı hava gibi sert geçecek. İç ve dış muhalefet ile daha dişe diş bir mücadele dönemi başlayacak sanki. Millete ekonomik sıkıntıları bile düşündürmeyecek sertlikte bir dönem…’ ,ifadelerini kullandı.







Fehmi Koru şunları yazdı:





Gidiş-gelişlerin elbette bir anlamı olmalı.





Ancak anlamı geçmişte aramayı anlamakta zorlanıyorum. Giden bakanın yaptığı veya yapmadığı, yeni gelenin geçmişteki performansı dün meydana gelen değiş-tokuşa ışık tutmada yetersiz kalıyor.





Bir anlam aranacaksa, bunu, düne değil yarına bakarak aramakta yarar var.





Ne olabilir yarınla ilgili o anlam?





Galiba yarınlarda siyasi hayat ülke için şu son günlerdeki yoğun kar yağışlı hava gibi sert geçecek.





İç ve dış muhalefet ile daha dişe diş bir mücadele dönemi başlayacak sanki.





Millete ekonomik sıkıntıları bile düşündürmeyecek sertlikte bir dönem…





…





“Başka kim gidebilir?” diye düşündüğümde aklıma biraz yukarıda yaptığım “İç ve dış muhalefet ile dişe diş mücadele dönemi” açılacağı tespitimin ‘dış muhalefet’ bölümü geliyor.





…





Hazine bakanı ve adalet bakanı gitti yerlerine yenileri geldi; dışişleri bakanlığında da değişim yaşanırsa şaşırmamanız için, bu beklentimi paylaşmak istedim.





Giden bakanlara bakarak bu beklentiye ulaşmış değilim, yerlerine gelenlerin özellikleri beni böyle düşündürüyor.