Samanyolu Haber /Gündem / İbretlik karar: Peygamber efendimizin (S.A.V) duaları suç delili sayıldı /30 Ocak 2022 11:32

İbretlik karar: Peygamber efendimizin (S.A.V) duaları suç delili sayıldı

AKP yargısının ‘ibretlik’ kararlarına her gün yenileri ekleniyor. Bunun son örneğini KHK’lı hakim Kemal Karanfil, sosyal medya hesabında paylaştı. Karanfil’in yayınladığı karara göre A.D. isimli vatandaş, evinde Efendimiz’in dualarıyla ilgili bir kitap, Zaman Gazetesi’nden bir köşe yazısının kupürü ve Fethullah Gülen’e ait ‘Zihin Harmanı’ kitabı bulundurduğu için 10 yıl hapis cezası alıyor.

SHABER3.COM

Tartışılan yargı kararını KHK'lı hakim Hakim Kemal Karanfil sosyal medya hesabından duyurdu. Karanfil’in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:
 
“İleride ders kitaplarında okutulacak ibretlik bir karar! AİHM başvurusunu yazdığım A.D isimli bu kişinin 10 yıl ceza almasına neden olan suç delilleri, kitap ve dualar.! Hz. Muhammed’in (sas) okuduğu duaları içeren ‘Sabah Akşam Duaları’ adlı kitap ‘suç delili’ olarak adli emanete alınmış! Bu dua kitabı ve esnaflara dini sohbet yaptığı için vatandaşa 10 yıl ağır hapis cezası verilmiş.


BU KARARI CHP VERSE, YER YERİNDEN OYNARDI

Bu karar, CHP iktidarında verilmiş olsaydı yer yerinden oynardı! Fakat dini istismar eden AKP iktidarında bu karar verildiği için kamuoyu suspus! Bu ibretlik ve zalim karara imza atan hakimlerin @yargidabirlik Derneği üyesi olmaları ise AKP’nin 2014 yılında bu oluşumu niye ısrarla kurdurduğu ve bu dernek listesine 2014 HSYK seçimlerinde oy verilmesi halinde hakimlere maaş zammı yapacağını vaad ettiği daha iyi anlaşılıyor.”



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İbretlik karar: Peygamber efendimizin (S.A.V) duaları... Sonraki Haber >>

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:10