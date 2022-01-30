İbretlik karar: Peygamber efendimizin (S.A.V) duaları suç delili sayıldı

Tartışılan yargı kararını KHK'lı hakim Hakim Kemal Karanfil sosyal medya hesabından duyurdu. Karanfil’in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:





“İleride ders kitaplarında okutulacak ibretlik bir karar! AİHM başvurusunu yazdığım A.D isimli bu kişinin 10 yıl ceza almasına neden olan suç delilleri, kitap ve dualar.! Hz. Muhammed’in (sas) okuduğu duaları içeren ‘Sabah Akşam Duaları’ adlı kitap ‘suç delili’ olarak adli emanete alınmış! Bu dua kitabı ve esnaflara dini sohbet yaptığı için vatandaşa 10 yıl ağır hapis cezası verilmiş.









BU KARARI CHP VERSE, YER YERİNDEN OYNARDI







Bu karar, CHP iktidarında verilmiş olsaydı yer yerinden oynardı! Fakat dini istismar eden AKP iktidarında bu karar verildiği için kamuoyu suspus! Bu ibretlik ve zalim karara imza atan hakimlerin @yargidabirlik Derneği üyesi olmaları ise AKP’nin 2014 yılında bu oluşumu niye ısrarla kurdurduğu ve bu dernek listesine 2014 HSYK seçimlerinde oy verilmesi halinde hakimlere maaş zammı yapacağını vaad ettiği daha iyi anlaşılıyor.”











