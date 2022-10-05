Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklarını dövmüş

Eski çiftin Fransa'da satın aldıkları bağ ile ilgili süren davada Jolie, mahkemeye sunduğu belgelerde, Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia etti.



Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak sarstığını, bir çocuğunu boğazladığını ve diğerinin suratına vurduğunu savundu.



Pitt'in olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edildi.



Brad Pitt ise suçlamaları reddetti.



Jolie'nin 14 Eylül 2016'da gerçekleştiğini iddia ettiği taciz olayı, boşanma için mahkemeye daha önceden verilen belgelerde de yer alıyordu, ancak Jolie'nin avukatları tarafından Salı günü yeniden mahkemeye sunulan belgelerde olayın detaylarına yer verildi.



Söz konusu dava, çiftin Fransa'nın güneyinde birlikte almış oldukları bağ ve ev Şato Miraval üzerinden sürüyor. Pitt, Jolie'yi bağdaki hisselerini kendisinden habersiz satmakla suçluyor.



Ünlü çift Fransa'daki Miraval Şatosu'nu 2008 yılında ortaklaşa almış, altı yıl sonra burada evlenmişti.



Pitt, eski eşiyle, birbirinden izin almadan hisselerini satmamak üzere anlaşma yaptıklarını söylüyor. Jolie ise bunun karşılığında Pitt'i, kendi hisselerini satın alma müzakerelerini sonlandırmakla suçluyor.



Jolie kendi hissesini bir Rus oligarka ait bir içki şirketine sattı.



Uçak yolculuğunda neler olduğu iddia ediliyor?

Mahkemeye sunulan belgelerde, Pitt'in söz konusu yolculuk sırasında, o dönemde yaşları 8 ile 15 arasında değişen altı çocuklarına kötü davrandığı, Jolie'ye de "çocuklara fazla müsamahakar" olduğu gerekçesiyle bağırdığı ifade ediliyor.



Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra Pitt'in Jolie'yi uçağın banyosuna götürerek burada kafasından tutup sarstığı, daha sonra omuzlarından banyo duvarına doğru iterek sarsmaya devam ettiği iddia ediliyor:



"Pitt daha sonra uçağın tavanını defalarca yumrukladı. Çocuklardan biri sözlü olarak müdahale edince Pitt onu üzerine atladı. Jolie ise onu durdurmak için Pitt'i arkadan yakaladı."



"Pitt kendisini kurtarmak için geri geri uçak koltuklarına doğru gitti ve bu sırada Jolie sırtından ve dirseğinden yaralandı."



"Çocuklar gelip birbirlerini korumaya çalıştılar. Pitt bir çocuğunu boğazladı, diğerinin ise suratına vurdu. Yolculuğun geri kalanında Jolie ve çocuklar hareket etmeden, sessizce oturmak zorunda kaldı."



"Pitt sürekli uçağın arkasından ön tarafa gelerek aileye bağırdı ve küfretti. Bir noktada Jolie'nin üzerine bira, çocukların üzerine de kırmızı şarap döktü."



Olay Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2016'da soruşturulmuş ancak Pitt'e hukuki bir suçlama yöneltilmesi gerekmediği sonucuna ulaşılmıştı.