Samanyolu Haber /Dünya / Brexit Alman şirketlerine yaramadı /12 Ekim 2019 13:23

Brexit Alman şirketlerine yaramadı

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA), İngiltere'yle ihracat yapan Alman şirketlerinin 2019 yılında 3,5 milyar avro kayıp yaşadığını duyurdu.

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 İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışı (Brexit) sürecinde en büyük zararı gören ülkelerden biri Almanya oldu.

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Holger Bingmann yaptığı açıklamada, İngiltere’yle ihracat yapan Alman şirketlerinin 2019 yılında ilk belirlemelere göre 3,5 milyar avro gerileme yaşadığını söyledi.

Panorama-news.de'nin haberine göre 2016 yılında Almanya’nın ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında İngiltere’nin 5. sırada bulunduğunu belirten Bingmann, İngiltere’nin şu anda 13. sıraya gerilediğini açıkladı.

BGA Başkanı Bingmann, İngiltere’nin üretimde kullandığı stokların bitmesiyle birlikte ihracat kaybının daha da fazla olacağını Brexit’in maliyetinin beklenenden daha fazla olacağını tahmin edildiğini söyledi.

Bingmann, İngiltere’nin anlaşmalı veya anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılmasının ardından lojistik, ulaşım, veri korunması, vergilendirme, gümrük vergileri gibi bir işlemlerin şirketlerde zaman ve nakit kaybına neden olacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (Businessavrope) Genel Direktörü Markus J. Beyrer, anlaşmasız Brexit’in bir felaket anlamına geleceğini ve kesinlikle ihtimal dışı bırakılmasını istediğini belirtti.


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