Suriye Harekatı'nda dördüncü gün: Rasulayn kent merkezi ele geçirildi

Türkiye destekli Milli Suriye Ordusu (MSO) güçleri SDG kontrolündeki Menbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı. MSO Sözcüsü Yusuf Hammoud da, 18 köyün de ele geçirildiğini aktardı. M4 karayolu, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.





RASULAYN KENT MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ





Bu sabah saatlerinden itibaren de SDG hedefleri Türk obüs ve topçu bataryaları tarafından yoğun ateş altına alındı. Sputnik muhabirinin aktardığına göre bombalanma sonucu Rasulayn ve Tel Abyad kent merkezinden siyah dumanlar yükseldi. Suriye tarafından Akçakale kent merkezine bugün 4 havan topu mermisi atılırken toplar boş araziye düştü.

Saat 12:22'de ise Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabında Rasulayn kent merkezinin ele geçirildiğini duyurdu.





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