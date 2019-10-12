Samanyolu Haber /Gündem / Suriye Harekatı'nda dördüncü gün: Rasulayn kent merkezi ele geçirildi /12 Ekim 2019 13:11

Suriye Harekatı'nda dördüncü gün: Rasulayn kent merkezi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'de giriştiği askeri harekat dördüncü gününde devam ederken bugün Rasulayn kent merkezi ele geçirildi.

SHABER3.COM

Türkiye destekli Milli Suriye Ordusu (MSO) güçleri SDG kontrolündeki Menbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı. MSO Sözcüsü Yusuf Hammoud da, 18 köyün de ele geçirildiğini aktardı. M4 karayolu, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

RASULAYN KENT MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu sabah saatlerinden itibaren de SDG hedefleri Türk obüs ve topçu bataryaları tarafından yoğun ateş altına alındı. Sputnik muhabirinin aktardığına göre bombalanma sonucu Rasulayn ve Tel Abyad kent merkezinden siyah dumanlar yükseldi. Suriye tarafından Akçakale kent merkezine bugün 4  havan topu mermisi atılırken toplar boş araziye düştü.
Saat 12:22'de ise Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabında Rasulayn kent merkezinin ele geçirildiğini duyurdu. 

SURİYE GÖZLEMEVİ: SDG 74, SURİYE MİLLİ ORDUSU 49 KAYIP VERDİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, harekat başından bu yana Suriye Demokratik Güçleri'nden 74 kişinin, Türkiye'nin desteğini alan Milli Suriye Ordusu'nda ise 49 kişinin öldüğünü duyurdu.
TSK'da görevli 5 askerin de harekatta şehit olduğu Türk makamları tarafından açıklanmıştı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye Harekatı'nda dördüncü gün: Rasulayn kent merkezi... Sonraki Haber >>

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:50:34