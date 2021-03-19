Brezilya Corona'dan kırılıyor, başkan Bolsonaro bambaşka bir havada

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 724, Meksika'da 698, Arjantin'de 155, Kolombiya'da 138, Peru'da 183, Şili'de 172, Ekvador'da 33, Guatemala'da 20 ve Paraguay'da 32 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 724 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 287 bin 499’a, 86 bin 982’ye yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 11 milyon 780 bin 820’ye yükseldi.
Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 261 bin 360 vaka ve 66 bin 178 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.
ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 339 bin 432’ye ulaştı.
Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor
Dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede kendisine yönelik bir 'savaş' başlatıldığını ifade ederek, "Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor" dedi.
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülkede kendisine yönelik bir 'savaş' başlatıldığını ifade ederek, "Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor" dedi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla can kayıplarının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgınla ilgili tartışma yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ülkede, 2021’in ilk gününden 18 Mart’a kadar 92 bin 53 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
Günde ortalama 2 bin kişinin koronavirüse yenil düştüğü ülkede, aktif vaka sayısı 1 milyon 160 bini, salgının başından bu yana toplam can kaybı ise 287 bini geçti. Bolsonaro, ülkede kendisine karşı bir ‘savaş’ başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" dedi.