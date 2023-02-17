Bruce Willis'ten bir kötü haber daha!

Geçen yıl yakalandığı afazi hastalığı nedeniyle kariyerine son vermek zorunda olduğu ailesi tarafından açıklanan Willis'e yeni bir teşhis konuldu. Şu anda evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızının imzasıyla sosyal medyadan yapılan duyuruda Willis'e dementia teşhisi konulduğu açıklandı.







AİLESİ YİNE YANINDA OLACAK





Ailesinin imzasıyla yayınlanan açıklamada Bruce Willis'in 'sesini başkalarına yardım etmek amacıyla kullandığı' vurgulandı. "Kalbimizden biliyoruz ki eğer bugün yapabilseydi bu hastalıkla ilgili olarak küresel anlamda dikkat çekmek için bazı çalışmalar yapardı" denildi.





Eski eşi, yeni eşi ve beş tane kızı, geniş bir aile olarak yine Bruce Willis'in yanında olup ona destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Hayranlarından gelen desteğin de unutulmadığı açıklamada "Devam eden şefkatiniz, anlayışınız ve saygınız, Bruce'un hayatı olabildiğince dolu yaşamasına yardım etmemizi sağlayacak" denildi.