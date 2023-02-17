Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası açıkladı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini /17 Şubat 2023 10:51

Merkez Bankası açıkladı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyonun yıl sonunda yüzde 35.76 olması bekleniyor. Ankette yıl sonu dolar tahmini 22.84'le düştü.

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Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23,12 TL iken, bu anket döneminde 22,84 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,43 TL ve 23,10 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ DÜŞÜŞ


Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,08 iken, bu anket döneminde yüzde 9 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

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