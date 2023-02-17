Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan ile Ermenistan kalıcı barışı sağlayacak mı? /17 Şubat 2023 10:54

Azerbaycan ile Ermenistan kalıcı barışı sağlayacak mı?

Ermenistan barış önerilerini Azerbaycan’a iletti

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kabine Toplantısında yaptığı konuşmada 15 Şubat'ta Ermenistan'ın çalışmaları tamamlayarak barış antlaşmasına ilişkin önerilerini Azerbaycan tarafına aktardığını, tekliflerin Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerine de gönderildiğini belirtti. 

Böylece Ermenistan ile Azerbaycan arasında yıllardır süren Dağlık Karabağ sorunda çözüm için bir adım daha atılmış oldu. 

Azerbaycan ile müzakerelerde belirli bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Ermenistan Başbakanı, Ermenistan’ın Azerbaycan ile barış anlaşması ve ilişkilerin tesis edilmesine yönelik çalışmaların bir sonraki aşamasını tamamladığını ve tekliflerini Azerbaycan tarafına sunduğunu belirtti.

Paşinyan ayrıca, tekliflerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarına da teslim edildiğini söyledi
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