Rusya’dan rekor para çıkışı





SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA









Ukrayna savaşının başlamasıyla Rusya’ya en ağır yaptırımların yaşandığı 2022 yılında vatandaşların yurt dışına çıkardığı para önceki yıllarla kıyaslandığında 3 kat arttı.





1 Ocak 2023 itibariyle, Rusların yabancı bankalardaki mevduatları 6,63 trilyon ruble yani 94,3 milyar dolar oldu. Önceki yılara kıyaslar 2022'de bu rakam üç kattan fazla arttı.





Merkez Bankası verilerine göre bu rakam 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.





Merkez Bankası'na göre, 2022'nin üçüncü çeyreği sonuçlarına göre Ruslar, düzenli istatistiklerin yayınlanmasından bu yana rekor bir miktar olan 1.47 trilyon rubleyi yurtdışındaki mevduatlara aktardı.

Özellikle, Merkez Bankası'nın yurt dışı para transferlerine ilişkin kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından ciddi fon çıkışı görüldü.