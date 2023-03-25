Brütüs'ün bastırdığı altın para ülkesine geri iade edildi

İtalya'da Roma Dönemi'nden kalma yüzlerce altın sikke bulundu





2020 yılında gerçekleştirilen bir açık artırmada hileli şekilde satışa çıkarıldığı anlaşılan sikkenin Roma'da çıkan iç savaşı bastırmak hedefiyle Brütüs'ün askerlerine vermek için bastırdığı sanılıyor."Eid Mar" adlı 8 gram ağırlığındaki sikkenin ön yüzünde Sezar'ın bir zamanlar dostu ve müttefiki olan Brütüs'ün portresi yer alıyor. Arka yüzünde ise 'pileus' olarak bilinen bir başlığın her iki yanında iki hançer bulunuyor.Sezar'ın tahttan düşürülüşünü kutlamak için de bastırıldığı sanılan sikkelerin altın ve gümüşten olduğu, altın olanlardan günümüze sadece 3 adet ulaştığı düşünülüyor. Yaklaşık 100 adet basılan gümüş sikkelerin ise 200 ila 400 bin dolar arasında satıldığı belirtiliyor.New York Times'ın haberine göre Yunan yetkililere iade edilen 29 eserden biri olan sikkenin 2020 yılında bir Amerikalı milyarder tarafından satın alındığı ve sikkenin hileli şekilde satıldığının anlaşılmasının ardından ismi açıklanmayan milyarderin sikkeyi iade ettiği belirtildi.Yetkililer, hileli satışın düzenlenmesine yardımcı olan İngiliz tüccarın da geçen ocakta tutuklandığını duyurdu.M.Ö. 15 Mart 44'te Roma diktatörü Jul Sezar, aralarında Brürtüs ve Kasiyus'un da bulunduğu bir grup soylu tarafından öldürülmüştü.Kimi bilim insanları bıçaklanma sırasında Sezar'ın en yakın dostlarından olan Brütüs'ü görüp "Sen de mi Brütüs? (Et tu, Brute) dediği ileri sürülüyor.Bu cümle ihanete uğranıldığında kullanılan bir deyim olarak dillere yerleşmiş durumda.