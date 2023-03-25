Pentagon: İran’la savaş istemiyoruz ama...

Pentagon’dan dün yapılan açıklamada saldırıda yaralanan üç askerin ve bir sözleşmeli personelin tedavi için Irak’a sevk edildiği; diğer iki yaralı askerin üste tedavi altına alındığı kaydedilmişti.

Pentagon sözcüsü General Pat Ryder’a bugün düzenlediği basın toplantısında, “İran’la topyekün bir savaş konusunda endişeli misiniz?” diye soruldu.Pentagon sözcüsü, “Suriye’de odak noktamız; IŞİD’in kalıcı şekilde yenilgiye uğratılması. İran’la çatışma ya da savaş istemiyoruz. Ancak birliklerimizin korunmasını ciddiye alıyoruz. Bu grupların İran tarafından desteklendiğini biliyoruz. Yalnızca Suriye değil, Hürmüz Boğazı ve Irak’ta da İran bağlantılı gruplar var” diye konuştu.Sözcü Ryder, İran’ın bu gruplar üzerinden daha geniş bir coğrafyada istikrara zarar veren eylemlerde bulunduğunu söyledi. Bu tür olayların yaşanmaması konusunda İran’ın sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Pentagon sözcüsü, “Personelimiz tehlikeye girerse, kararlı ve orantılı şekilde karşılık veririz” dedi.Sözcü, dünkü saldırıda yaralanan ABD personelinin sağlık durumunun da stabil olduğunu belirtti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin misilleme saldırılarıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislerin hedef alındığını söylediSuriye’nin kuzeydoğusunda Haseke yakınlarında IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’na ait bir üsse insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir ABD’li sözleşmeli personel ölmüş; beş ABD askeriyle bir sözleşmeli personel yaralanmıştı.Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, insansız hava aracı saldırısının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) F-15 savaş uçaklarıyla İran Devrim Muhafızları bağlantılı noktalara hava harekatı düzenledi.Suriye’deki çatışmaları ülke içindeki kontakları üzerinden takip eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, harekatta İran yanlısı sekiz savaşçı öldü. Amerikalı yetkililerdense bu konuda bir açıklama gelmedi.İran destekli milislerin bugün, ABD’nin hava harekatından bir gün sonra misilleme olarak bölgedeki ikinci bir ABD üssüne saldırdığı bildirilmişti.Pentagon sözcüsü Pat Ryder, üsse 10 roket ateşlendiğini ancak saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ya da yaralanan bir personelin olmadığını söyledi.ABD Başkanı Joe Biden Kanada'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye'deki saldırıya değindi, Amerika'nın personelini korumak için etkili şekilde harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.Başkan Biden, "ABD İran'la çatışma istemiyor ama insanlarımızı korumak için etkili şekilde hareket edeceğimizden emin olabilirsiniz. Dün gece de tam olarak bu oldu. " ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Biden'a Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile düzenlediği basın toplantısının bitiminde salondan ayrılırken bir gazeteci, "İran Amerikalılar'ı hedef almaya devam ediyor. Bunun daha ağır bir bedelinin olması gerekiyor mu?" diye sordu. Başkan Biden ABD'nin karşılık vermekten geri durmayacağının mesajını verdi.New York Times’a konuşan iki Amerikalı yetkili, insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı gerçekleştiği sırada, koalisyona ait askeri üsteki ana hava savunma sisteminin tamamen operasyonel olmadığını söylemişti.Basın toplantısında Pentagon sözcüsüne “İnsansız hava aracının vurularak düşürülmesine yönelik bir plan yok muydu?” diye de soruldu.Sözcü, “Burası tehlikeli bir bölge ve biz de personelimizin güvenliğini ciddiye alıyoruz. Bu konu incelenecek” dedi ancak başka ayrıntı vermedi.