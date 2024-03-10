Samanyolu Haber /Gündem / Bu anket çok konuşulur: İmamoğlu, AKP'lilerin ve MHP'lilerin oylarıyla kazanıyor /10 Mart 2024 10:31

Bu anket çok konuşulur: İmamoğlu, AKP'lilerin ve MHP'lilerin oylarıyla kazanıyor

MetroPOLL Araştırma’nın İstanbul anketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 43,5 puanla yarışı önde götürülüyor. 14-28 Mayıs'ta AKP ve MHP'ye oy verenlerin İstanbul seçimi tercihi dikkat çekiyor.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi sosyal medya hesabı üzerinden “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı” anketinin sonuçları paylaşıldı.

21-22 Şubat arasında 39 ilçede 1664 kişi yapılan anketin hata payı +/- 2,40 puan olarak belirtildi. 

Ekrem İmamoğlu'nun 43,5 puanla yarışı önde götürülürken 14-28 Mayıs'ta AKP ve MHP'ye oy veren seçmenden bir kısmının tercihlerini İmamoğlu'ndan yana kullandıkları dikkat çekti. 

Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 34,7

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 43,5

Murat Kurum (AKP-MHP): Yüzde 32,1

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 40,2

Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni (DEM Parti): Yüzde 4,9

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 6,1

Buğra Kavuncu (İYİ Parti): Yüzde 2,5

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 3,1

Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 2,0

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 2,5

Mehmet Altınöz (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 1,8

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 2,3

Diğer: Yüzde 1,8

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 2,3

Kararsız/ Protesto/Cevapsız: Yüzde 20,2

14-28 Mayıs'ta yapılan oy tercihleri dikkate alındığında Ekrem İmamoğlu'nun AKP'ye o veren seçmenin yüzde 6'sının MHP'ye oy veren seçmenin yüzde 14'ünün oyunu aldığı gözüküyor. 

Muhalefet partilerine bakıldığında ise bu oran İYİ Parti'de yüzde 44,8 DEM Parti'de ise yüzde 31,5 seviyesinde. 
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