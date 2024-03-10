Bu anket çok konuşulur: İmamoğlu, AKP'lilerin ve MHP'lilerin oylarıyla kazanıyor

MetroPOLL Araştırma Şirketi sosyal medya hesabı üzerinden “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı” anketinin sonuçları paylaşıldı.
21-22 Şubat arasında 39 ilçede 1664 kişi yapılan anketin hata payı +/- 2,40 puan olarak belirtildi.
Ekrem İmamoğlu'nun 43,5 puanla yarışı önde götürülürken 14-28 Mayıs'ta AKP ve MHP'ye oy veren seçmenden bir kısmının tercihlerini İmamoğlu'ndan yana kullandıkları dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 34,7
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 43,5
Murat Kurum (AKP-MHP): Yüzde 32,1
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 40,2
Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni (DEM Parti): Yüzde 4,9
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 6,1
Buğra Kavuncu (İYİ Parti): Yüzde 2,5
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 3,1
Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 2,0
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 2,5
Mehmet Altınöz (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 1,8
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 2,3
Diğer: Yüzde 1,8
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: Yüzde 2,3
Kararsız/ Protesto/Cevapsız: Yüzde 20,2
14-28 Mayıs'ta yapılan oy tercihleri dikkate alındığında Ekrem İmamoğlu'nun AKP'ye o veren seçmenin yüzde 6'sının MHP'ye oy veren seçmenin yüzde 14'ünün oyunu aldığı gözüküyor.
Muhalefet partilerine bakıldığında ise bu oran İYİ Parti'de yüzde 44,8 DEM Parti'de ise yüzde 31,5 seviyesinde.