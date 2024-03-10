Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de karar alınmış, kılıf hazırlanıyor: Ölene kadar Erdoğan'la devam /10 Mart 2024 10:40

AKP'de karar alınmış, kılıf hazırlanıyor: Ölene kadar Erdoğan'la devam

AKP'li Mustafa Elitaş, Erdoğan'ın "Son seçimim" sözleriyle ilgili "Biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz" dedi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA temsilcilerine yaptığı konuşmada, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

Cumhur İttifakı Kırşehir Belediye Başkanlığı seçim ofisini ziyaret eden AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

"MİLLET İSTERSE..."
Elitaş, Erdoğan'ın açıklamasını; "Siyasete nasıl devam edileceği konusu halkın gönüllerinin işidir. 23 yıldır beraber çalıştığımız, yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğumuz, vatandaşla kucaklaşan, vatandaşın gönlüne girmeyi olağanüstü şekilde bilen, belki dünya tarihinde olmayan, her girdiği seçimi kazanan bir liderle beraber olmak bizim için çok büyük bir şeref. Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa gereği üçüncü kere aday olması mümkün değil. Millet isterse, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse, o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de karar alınmış, kılıf hazırlanıyor: Ölene... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:54