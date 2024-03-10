Musk'a bir haftada iki şok: Zenginlik tahtını elinden aldılar

Tesla hisselerinin geçtiğimiz hafta sert değer kaybetmesinin ardından Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesindeki yerini kaptırdı.







Önce hafta başında Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Musk'ı geçti. Ancak eski Amazon CEO'su, 2021'den bu yana ilk kez yeniden kazandığı unvanla zirvede sadece birkaç gün geçirebildi.





Perşembe günü dünyanın en büyük lüks ürün üreticisi LVMH'nin sahibi Bernard Arnault, bu ikiliyi geçecek 200 milyar doları aşkın net servetiyle dünyanın en zengin kişisi oldu.





Endekse göre, Musk'un şu anda net serveti 189 milyar dolar olurken Bezos'un serveti 198 milyar dolar seviyesinde. Arnault'un net serveti ise 201 milyar dolar oldu.





Musk ile Bezos arasındaki servet farkı bir dönem 142 milyar dolara kadar ulaşmıştı. Ancak Amazon ve Tesla hisselerinin zıt yönlerde hareket etmesiyle bu fark kapandı.





TESLA HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Peki Musk'ın servetini gerileten Tesla hisseleri neden düştü?





Çin'den gelen veriler, Tesla'nın geçen ay Çin'deki en düşük satış ayını elde ettiğini gösterdi. Çin Tesla'nın en büyük pazarı olarak görülüyor. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin rekabeti nedeniyle şirket orada zor bir dönemden geçiyor. Bu da şirketin hisselerinin düşmesine sebep oluyor.





Aynı zamanda bu hafta içinde Tesla'nın Berlin'de bulunan fabrikasının yakınındaki elektrik trafosunun kundaklanmasından dolayı üretim durdu ve elektrik kesintisi yaşandı. Tesla hisseleri bu durumdan da olumsuz etkilendi.



