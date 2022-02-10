Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD’nin Minsk anlaşmasının gözden geçirilmesi gerektiğini savunduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun, barış sürecinin bozulmasına yol açabileceğini kaydetti. ABD’nin Minsk anlaşmasının gözden geçirilmesi gerektiğini savunduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun, barış sürecinin bozulmasına yol açabileceğini kaydetti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde, Minsk hükümlerinin ancak doğru sıralaması bulunursa uygulanabileceğini söyledi. ABD’nin, tüm tarafların atması gereken adımların net biçimde sıralandığı bir belgede sıralama bulmaya çalışması garip. Sıralamayı aramaya ne gerek var? Hepsi belgede var zaten” ifadesini kullandı.





Bu tür ifadelerin, ABD’nin Minsk anlaşmasının gözden geçirilmesinden yana olduğunu gösterdiğini söyleyen Rus diplomat, “Bu, barış sürecinin bozulmasına yol açabilir” dedi.





Zaharova, ABD’nin bu tür açıklamalarının Ukrayna yönetiminin militarist eğilimlerini beslediğinin altını çizdi.



