Samanyolu Haber /Spor / Bu en acayip transfer haberi olabilir: Sınırsız kelle paça çorba karşılığında ... /11 Mart 2023 14:11

Bu en acayip transfer haberi olabilir: Sınırsız kelle paça çorba karşılığında ...

İzmir’in Amatör Futbol ekiplerinden Karabağlar Spor Kulübü ilginç bir transfer gerçekleşti. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 23 yaşındaki kaleci Kenan Gürsen Saat, bir sezon için sınırsız kelle paça çorba karşılığında İzmir ekibi Karabağlar Spor Kulübü’yle el sıkıştı.

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”HEDEFİM, BEYTİ KARŞILIĞINDA YENİ ANLAŞMA İMZALAMAK”

Spor kulübü başkanı Adem Kuzu’nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, “Başkanımızın restoranına uzun zamandan beri gidiyordum. Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu teklif de benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence çok güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak” dedi.

“ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI ÇORBA OLARAK ALIYOR”

Karabağlar Spor Kulübü Başkanı Adem Kuzu ise transfer hakkında şöyle konuştu:

“Kenan benim eski müşterilerimdendi. Kendisi kelle paça hastası. Benim tüm futbolcularım idman sonrası restoranda ücretsiz yemek yiyor ama Kenan’ın sınırsız kelle paça hakkı var. Sporcularımız eğer başarılı olursa beyti değil tandırla besleyeceğim” derken, başkan yardımcısı Sinan Mermercioğlu ise, “Kenan çalışmalarının karşılığını çorba olarak alıyor. Kendi istediği zaman restorana gidip çorbasını içiyor. Başka oyuncular da bu transferi ilginç buluyor. Kenan ‘Sizden para istemiyorum, sınırsız çorba istiyorum’ dedi. Biz de kabul ettik. Kenan iyi bir kaleci. Oyuna iyi hakim olabiliyor, uzun top oynayabiliyor. Maçlarda inşallah bize keyifli dakikalar yaşatır”
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