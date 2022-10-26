Bu evin kirasını duyunca şok geçireceksiniz

İşte 4 bin liralık evin fotoğrafları…













AKP iktidarının Türkiye’yi sürüklediği derin ekonomik kriz en çok kira fiyatlarında kendisini hissettiriyor. Fiyatlar son 1 yılda neredeyse yüzde 100'den fazla artarken, Twitter’da bir ev kira fiyatıyla gündem oldu.“@furkann7sahinn” adlı kullanıcı yaptığı paylaşımda,istendiğini “İstanbul Esenler’de aylık kirası 4 bin TL olan daire… Cidden şoklar içerisindeyim.” notuyla takipçileriyle paylaştı.Paylaşıma binlerce beğeni gelirken ilanın yayından kaldırıldığı ortaya çıkarken bir paylaşım daha yapan Şahin, "Umarım ev tutulmamıştır, ev sahibi utancından kaldırmıştır. Ev ilanının ilk halini buraya bırakalım ibreti alem olsun diye. Böyle insanlara prim vermeyelim…" dedi.