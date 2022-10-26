Samanyolu Haber /Gündem / Bu evin kirasını duyunca şok geçireceksiniz /26 Ekim 2022 18:15

Bu evin kirasını duyunca şok geçireceksiniz

Son dönemde fahiş bir şekilde artan kira fiyatlarının ardından İstanbul Esenler’de bir ev için istenen kira fiyatı görenleri hayrete düşürdü.

SHABER3.COM

AKP iktidarının Türkiye’yi sürüklediği derin ekonomik kriz en çok kira fiyatlarında kendisini hissettiriyor. Fiyatlar son 1 yılda neredeyse yüzde 100'den fazla artarken, Twitter’da bir ev kira fiyatıyla gündem oldu.

“@furkann7sahinn” adlı kullanıcı yaptığı paylaşımda, harap bir vaziyette olan ev için 4 bin lira kira istendiğini “İstanbul Esenler’de aylık kirası 4 bin TL olan daire…  Cidden şoklar içerisindeyim.” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Paylaşıma binlerce beğeni gelirken ilanın yayından kaldırıldığı ortaya çıkarken bir paylaşım daha yapan Şahin, "Umarım ev tutulmamıştır, ev sahibi utancından kaldırmıştır. Ev ilanının ilk halini buraya bırakalım ibreti alem olsun diye. Böyle insanlara prim vermeyelim…" dedi.

İşte 4 bin liralık evin fotoğrafları…



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