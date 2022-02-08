Bu gece de benzine zam bekleniyor; fiyatı 72 kuruş artacak

Sözcü gazetesinin haberine göre, motorine dün yapılan 80 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine 72 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Geçen sene 8 Şubat’ta 7,19 TL olan benzin, bugünkü fiyat artışıyla birlikte bir yılda yüzde 111 oranında zamlanmış olacak.





Zam sonrası mazottan sonra benzinin litresi de 15 TL’ye aşacak. Pompa fiyatlarına yansıyacak zammın ardından benzinin litresinin yaklaşık olarak İstanbul’da 14,46 TL’den 15,18 TL’ye, Ankara’da 14,56 TL’den 15,28 TL’ye, İzmir’de 14,58 TL’den 15,30 TL’ye yükselecek.





Son yapılan zamla motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 14,71 TL’den 15,51 TL’ye yükselmişti. 7 Şubat 2021’de 6,59 TL olan İstanbul’da motorinin litre fiyatı, bir yılda yüzde 134 oranında zamlanmış oldu.