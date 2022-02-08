Samanyolu Haber /Gündem / "Bu Gerçek mi?" /08 Şubat 2022 21:32

"Bu Gerçek mi?"

Meclis Eğitim ve Sosyal Tesisi'nin lokantasında yenen yüklü bir yemeğin adisyon fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, fiyatların düşüklüğünü işaret ederek "Bu gerçek mi?" diye sordu.

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Birçok sanatçı ve siyasetçi, son dönemde arka arkaya gelen zamlar ve yüksek gelen faturaları gündeme taşıyarak tepki göstermişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Meclis lokantasına ait bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

Meclis lokantasınadaki adisyon fiyatlarının piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte bir oranında olması dikkat çekti.  

Daha önce "Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyeyim... Siz düşünün rakamı!" ifadelerini kullanan Gökbakar, bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nin lokantasına ait bir faturayı yayınladı.

"BU GERÇEK Mİ?"

"Şükür bugün de doyduk" etiketiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düştü.

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