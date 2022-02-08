"BU GERÇEK Mİ?"





"Şükür bugün de doyduk" etiketiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düştü.





Birçok sanatçı ve siyasetçi, son dönemde arka arkaya gelen zamlar ve yüksek gelen faturaları gündeme taşıyarak tepki göstermişti.Meclis lokantasına ait bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.Meclis lokantasınadaki adisyon fiyatlarının piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte bir oranında olması dikkat çekti.Daha önce "Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyeyim... Siz düşünün rakamı!" ifadelerini kullanan Gökbakar, bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nin lokantasına ait bir faturayı yayınladı.