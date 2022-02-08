Karagümrük ile Konyaspor arasında 9 gollü kupa mücadelesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkmak için karşı karşıya gelen Vavacars Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki mücadele tam bir gol düellosuna sahne oldu.







Maçın henüz 6. dakikasında Vavacars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Bu gole Ahmed Hassan biri penaltıdan olmak üzere iki golle karşılık vererek takımını 2-1 öne geçirdi.





Bu kez 29. dakikada sahneye çıkan Musa, maça tekrardan dengeyi getirerek skoru 2-2 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.





İkinci yarıda Amilton'un golüyle maçta bir kez daha öne geçen İttifak Holding Konyaspor'a cevabı Vavacars Fatih Karagümrük adına bu kez 66. dakikada Borini verdi ve maça bir kez daha denge geldi: 3-3.





Borini bu kez de 78. dakikada rakip takımın ağlarını havalandırarak bitime kısa bir süre kala Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-3 öne geçiren golü kaydetti.





Maçın sonlarına doğru gelen Musa Çağıran'ın golü skoru 4-4 yaptı ve maç uzatmalara gitti.





İlk uzatma devresinde golü bulan taraf Emre Mor ile Vavacars Fatih Karagümrük ekibi oldu. 101. dakikada gelen bu golden skor tekrar değişmeyince kupada bir üst tura çıkan ekip Vavacars Fatih Karagümrük oldu.

