Macron, Putin'in ardından bu kez de Zelensk ile görüştü

Ukrayna krizinde diplomasi trafiği sürüyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'nın ardından gittiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.Macron krizin çözümü için Minsk Anlaşmaları'na ve Normandiya Formatı'ndaki görüşmelere işaret ederken, "Somut çözümler bulunabileceğine inanıyorum" dedi.Zelensky ile ortak basın toplantısında konuşan Macron, hem Ukrayna hem Rusya liderlerinin Minsk Anlaşmaları'nda bağlı olduklarını söylediklerini belirterek, "Şu an müzakereleri ilerletme fırsatımız var" dedi.Macron, "Minsk Anlaşmaları, Ukrayna'nın bütünlüğünü korumanın en iyi aracı" ifadelerini kullandı.Ukrayna konusunda sakin kalınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Macron, "Putin bana, durumun herhangi bir şekilde tırmanmasının arkasında kendisinin olmayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.Macron, krizin çözülmesinin aylar sürebileceğine belirterek "Ukrayna-Rusya meselesinin kalbinde NATO yatıyor" diye konuştu.Zelensky de Fransa ile Almanya'nın ara bulucu rolünü üstlendiği ve 2014 ile 2015'teki krizlerin Minsk Anlaşmaları ile "yatışmasını" sağlayan Normandiya Formatı'nda liderlerle görüşmeyi umduğunu söyledi.Zelensky, Putin için ise "Sözlerine pek güvenmiyorum. Bir siyasetçi için eylemler önemlidir" ifadelerini kullandı.