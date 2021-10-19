"Bu hezimet Erdoğan'ın eseridir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın partisinin Ankara Kahramankazan ilçe kongresindeki konuşmasında ekonomi gündemi vardı. Babacan, Türkiye’yi ‘koca bir Survivor setine’ benzeterek, “Üç kuruşla hayatta kalmaya çalışan insanların ülkesi olduk” dedi.







‘KRİZLERİN ORTAĞI’





Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Krizlerin ortağı değiliz” açıklamasına da cevap vererek, “Sayın Bahçeli, ‘krizlerin ortağı’ diye hitap etmemize çok alınmış. Size ortak olduğunuz krizleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Hiç kaçış yok. Millî gelirin üçte birini kaybettiğimiz dönemde hükûmetin ortağısınız. Bugün ise ekonomik ve hukuk krizlerinin mimarısınız. Sayın Bahçeli bugün kiminle ortak? ‘Cumhurbaşkanı olmaz’ dediği Sayın Erdoğan’la. Sayın Bahçeli, krizlerin ortağı olduğunu unutmasın. Bizlere sataşarak sorumluluktan kaçamaz” dedi.





‘BU HEZİMET ERDOĞAN’IN ESERİDİR’





2003-2015 döneminde dolar kurunun, yıllık ortalama yüzde 3,3 arttığını kaydeden Babacan, “Son 3 yılda döviz kuru yıllık ortalama tam yüzde 22 artmış. Sayın Erdoğan’a soruyorum: Gücümüze, itibarımıza ve bağımsızlığımıza verdiğiniz zararın farkında mısınız?” diye sordu. 2002 yılında Türkiye’nin dünyanın en büyük 21. Ekonomisi olduğunu kaydeden Babacan, “Görevi devrettiğimizde 16. sıraya kadar yükselmişti. Bu hezimetin resmidir. Bu resim, Sayın Erdoğan’ın eseridir, Sayın Bahçeli de buna ortaktır” dedi.





‘ÜÇ KURUŞLA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞAN İNSANLARIN ÜLKESİ OLDUK’







“Telefon, tablet ve oyun konsolu gibi ürünlerin fiyatlarında inanılmaz bir artış var” diyen Babacan, “Play Station’mış, iPhone’muş, bunlara lüks demek bize düşmez. Gençlerimizin hakkıdır. Bunlar lüks değil. Bizim YouTube videomuzun altında bir vatandaşımız, bizim ekonomi yönetiminde olduğumuz dönemde yazları mısır tarlasında çalışıp 1 ayda son model oyun konsolunu alabildiğini söylüyor. Bugün bir doktor, bir aylık maaşıyla artık alamıyor. Koskoca ülke koca bir Survivor seti gibi. Üç kuruşla hayatta kalmaya çalışan insanların ülkesi olduk” değerlendirmesinde bulundu.