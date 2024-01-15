Bu kez de Maldivler'le Hindistan arasında gerilim

Hint Okyanusu'ndaki takımadalar ülkesi Maldivler Hindistan'a askerlerini çekmesi için 15 Mart'a kadar mühlet verdi.
Devlet Başkanı Muhammed Muizzu liderliğinde Dışişleri Bakanlığı'nda Hint heyeti ile yapılan görüşmede, ülkede insani yardım faaliyetlerine destek ve askeri teçhizat eğitimleri vermekle sorumlu 80 Hint askerinin ülkelerine geri dönmesi istendi.
Hindistan ile Çin'in "nüfuz savaşı" verdiği Maldivler'de geçen yıl seçilen Devlet Başkanı Muizzu, seçim kampanyasında Maldivler'in "önce Hindistan" politikasını sona erdirmeyi vaat etmişti.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, görüşmede iki ülke arasında ikili işbirliğine ilişkin çok çeşitli konuların ele alındığını doğruladı ancak askerlerin ayrılması konusunda yorumda bulunmadı.
Muizzu, geçen hafta Pekin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Maldivler'deki yatırımlarını artırmasına zemin hazırlayan "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı" üzerinde anlaşma imzalanmıştı.