Samanyolu Haber /Dünya / Rehin alınan 136 gardiyan serbest bırakıldı /15 Ocak 2024 08:53

Rehin alınan 136 gardiyan serbest bırakıldı

Uyuşturucu mafyası patronlarından 'Fito' lakaplı Jose Adolfo Macias'ın hapishaneden firar etmesinin ardından cezaevlerinde isyanlar başlamış, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

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Ekvador'da cezaevi isyanlarında rehin alınan 136 gardiyan ve idari çalışanın serbest bırakıldığı duyuruldu.

Uyuşturucu mafyası patronlarından 'Fito' lakaplı Jose Adolfo Macias'ın cezaevlerinde firar etmesinin ardından isyanlar başlamış, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, birçoğu gözyaşları içinde olan gardiyanlar, serbest bırakılmalarından kısa bir süre sonra bitkin bir halde ve meslektaşları tarafından karşılanırken görüldü.

Güney Amerika ülkesinde Devlet Başkanı Daniel Noboa serbest bırakılma haberini sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla kutladı.

"Tüm gözaltı merkezlerinde tutulan gardiyanların ve idari personelin serbest bırakılmasını sağlayan silahlı kuvvetler, ulusal polis ve SNAI'nin vatansever, profesyonel ve cesur çalışmalarını kutluyorum."
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