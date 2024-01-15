Samanyolu Haber /Dünya / Kokpit camı çatlayan yolcu uçağı geri döndü /15 Ocak 2024 08:56

Kokpit camı çatlayan yolcu uçağı geri döndü

Japonya'da kalkıştan sonra kokpit camında çatlak tespit edilen 59 yolcu ile 6 mürettebatı bulunan yolcu uçağı havalimanına geri döndü.

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Yolculardan yaralanan olmazken bakıma alınan uçağın kokpit camının dış katmanında çatlak bulunduğu belirtildi.

All Nippon Hava Yollarına (ANA) ait Boeing 737-800 model uçak, Sapporo'dan havalandıktan sonra görevliler kokpit camında çatlak olduğunu fark etti.

İç hat uçuşunda Toyama'ya giden yolcu uçağı durumu bildirerek kalkış yaptığı havalimanına güvenli şekilde geri döndü.

Yolculardan yaralanan olmazken bakıma alınan uçağın kokpit camının dış katmanında çatlak bulunduğu belirtildi.

Geçen hafta Boeing 737 MAX 9 model uçakta acil iniş kapısı uçuş sırasında havada kopmuştu. Bu model uçaklar kontrole alınırken, gevşek parçalar tespit edilmiş, Boeing yönetimi da hatalarını kabul etmişti.
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