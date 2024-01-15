Samanyolu Haber /Dünya / Husilerden ABD'ye tehdit /15 Ocak 2024 08:59

Husilerden ABD'ye tehdit

Husi milisleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Yemen'de gerçekleştirdiği son saldırıların ardından "güçlü ve etkili bir yanıt" verecekleri tehdidinde bulundu.

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Husi sözcülerinden Nasruldeen Amer, "Herhangi bir yaralanma ya da maddi hasarın yaşanmadığı bu yeni saldırıya sağlam, güçlü ve etkili bir yanıt vereceğiz" dedi.

Cumartesi geceki ABD'nin Yemen'de bir radar bölgesini vurduğunu duyurduğu saldırı hakkında El Cezire haber kanalına açıklamalarda bulunan Husi sözcülerinden Nasruldeen Amer, "Herhangi bir yaralanma ya da maddi hasarın yaşanmadığı bu yeni saldırıya sağlam, güçlü ve etkili bir yanıt vereceğiz" dedi.

Reuters'a konuşan diğer bir Husi sözcüsü Mohammed Abdulsalam ise, saldırıların, yük gemilerinin Kızıldeniz ve Arap Denizi'nden geçmesini engelleme güçleri üzerinde önemli bir etkisi olmadığını ileri sürdü.

Pentagon, cuma günü ABD-İngiltere ortak saldırılarının "olumlu etkileri olduğunu" duyurmuştu.

Hamas'a destek için yapıldığı öne sürülen Husi saldırıları, ticari gemilerin Mısır üzerinden Akdeniz'e giremeyerek Afrika etrafında daha uzun ve maliyetli bir rotayı tercih etmelerine yol açıyor.

Bu da yeni bir enflasyon ve tedarik zinciri aksaklığı endişesine neden oluyor.
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