Almanya binlerce kişi, bir çok şehirde , aşırı sağa karşı buluştu

Almanya’da aşırı sağcı AfD Partisi üyeleri ve diğer bazı ırkçı grupların geçtiğimiz sene kasım ayı sonunda yaptıkları gizli bir toplantıda ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etmeyi planladıklarının ortaya çıkmasının ardından başkent Berlin’de binlerce kişi, AfD ve ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi. Berlin'deki Pariserplatz Meydanı’nda “Demokrasiyi Savunalım-Birlikte Duralım” adıyla düzenlenen protesto gösterisine 10 binden fazla kişi katıldı. Protestoya katılımın beklenilenin çok üzerinde olması nedeniyle polis meydana girişleri durdurdu.





Göstericiler, anayasada yer alan ülkede yaşayan bütün insanların eşitliği konusunun tartışılamayacağını vurgulayarak, “İnsan insandır. İnsanlar, göçmen, yabancı, Alman ya da hakiki Alman diye sınıflandırılamaz. Anayasada yer aldığı gibi insan onuru dokunulmazdır. Demokrasiye sahip çıkmak için sokaklarda olacağız ve olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Göstericiler, ellerinde “AfD'yi parlamentodan uzaklaştırın”, “Uyanma ve demokrasiyi koruma zamanı”, “AfD Almanya'dan dışarı” ve “AfD alternatif değildir” yazılı dövizler taşıdı.





BAŞBAKAN SCHOLZ DA KATILDI

Berlin’in dışında birçok kentte ırkçılık karşıtı protestolar düzenlenirken, söz konusu gizli toplantının yapıldığı Potsdam kentindeki protestoya Başbakan Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da katıldı.





AfD'NİN İFŞA OLAN TOPLANTISI

Alman basınında yer alan haberlerde, geçtiğimiz sene kasım ayı sonunda AfD Partisi üyeleri ve diğer bazı ırkçı grupların Potsdam'ın kuzeyindeki lüks bir otelde "Geri Dönüş" konulu bir konferansta bir araya geldikleri ve AfD'nin iktidar olması durumunda ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etme stratejisinin nasıl uygulanacağının ele alındığı belirtildi. Toplantıda ayrıca Almanya vatandaşlığına geçmiş olan yabancı uyrukluların da vatandaşlığının iptal edilerek ülkeden gönderilmesinin ele alındığı ifade edildi.

Haberlerde, toplantıda AfD’nin Federal Meclis üyesi Gerrit Huy, AfD’nin Federal Meclis’teki lideri Alice Wiedel'in kişisel asistanı Rolan Hertwigi, AfD'nin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Grubu Başkanı Ulrich Siegmund, Avusturya'dan aşırı sağcı Martin Sellner ve Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) üyesi 2 kişinin de yer aldığı belirtildi. Haberlerde toplantıya davet için gönderilen mektupta, “Ülkemizi yeniden normal ve sağlıklı bir rotaya sokma şansı, her zamankinden daha fazla” ifadelerinin kullanıldığı ve katılımcılardan “en az 5 bin euro bağış” yapması talep edildiği aktarıldı.

Gizli toplantının ortaya çıkmasının ardından aşırı ırkçı politikaları ve anayasaya aykırı tutumları nedeniyle AfD’nin kapatılması tartışma konusu oldu.