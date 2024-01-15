ABD ve İngiltere savaş uçakları Yemen'i bir kez daha bombaladı

ABD ve İngiltere'nin Cuma gününden beri Yemen'de Husilere yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
El Mayadin'in haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri mensubu 7 kişi saldırılar sonucu yaşamını yitirdi.
Başkent Sana'da Husilere bağlı Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre ABD, İngiltere'nin hava saldırıları bugün de devam etti. Bugünkü saldırılarda ülkenin batısındaki Hudeyde'nin hedef alındığı belirtiliyor.
Bu saldırı ABD ve İngiltere'nin Cuma sabahından beri Yemen'de düzenlediği üçüncü hava saldırısı oldu.
Yemen'de başkent Sana ve ülkenin büyük bölümünü kontrolünde tutan İran destekli Husilerin hükümeti İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Filistin direnişine destek vermek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden ticari gemileri hedef alıyordu.
Bugün Yemen'in başkenti Sana'ya yakın bölgede toplanan kabile mensupları, ABD'nin Yemen'de Husilere son saldırılarını protesto etti. Ellerinde hafif ve ağır silahlar taşıyan göstericiler, ABD karşıtı sloganlar attı.
Küba ve Venezuela'dan tepki
Küba ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını kınadı.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, "ABD ve NATO müttefiklerinin Yemen'de uluslararası hukuku ihlal eden askeri saldırılarını kınıyoruz. Bu tür eylemler, Gazze'de soykırımı cesaretlendiriyor. Filistin topraklarındaki ateşkes çağrımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.
Saldırılara bir tepki de Venezuela'dan geldi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada da "Venezuela olarak ABD, İngiltere ve müttefiklerinin Yemen'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgede sadece daha fazla istikrarsızlığa yol açan yasa dışı bombalamaları kesin olarak reddediyoruz" denildi.