ABD ve İngiltere savaş uçakları Yemen'i bir kez daha bombaladı

ABD ve İngiltere'nin Cuma gününden beri Yemen'de Husilere yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.





El Mayadin'in haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri mensubu 7 kişi saldırılar sonucu yaşamını yitirdi.





Başkent Sana'da Husilere bağlı Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre ABD, İngiltere'nin hava saldırıları bugün de devam etti. Bugünkü saldırılarda ülkenin batısındaki Hudeyde'nin hedef alındığı belirtiliyor.





Bu saldırı ABD ve İngiltere'nin Cuma sabahından beri Yemen'de düzenlediği üçüncü hava saldırısı oldu.





Yemen'de başkent Sana ve ülkenin büyük bölümünü kontrolünde tutan İran destekli Husilerin hükümeti İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Filistin direnişine destek vermek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden ticari gemileri hedef alıyordu.





Bugün Yemen'in başkenti Sana'ya yakın bölgede toplanan kabile mensupları, ABD'nin Yemen'de Husilere son saldırılarını protesto etti. Ellerinde hafif ve ağır silahlar taşıyan göstericiler, ABD karşıtı sloganlar attı.



